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Заключенного ИК-1 в Брянске обвенчали с возлюбленной

Опубликовано Сегодня, 09:00

В исправительной колони № 1 в Брянске состоялся обряд венчания осужденного с избранницей.

Как сообщает региональное УФСИН, руководство колонии одобрило венчание, поскольку «крепкая семья способствует укреплению социально полезных связей осужденного, влияет на его желание исправиться и вернуться к нормальной жизни».

Богослужение провел иерей Игорь Музалевский. Он рассказал о таинстве брака, обязанностях супругов, необходимости вести благочестивую жизнь и пожелал молодой паре сохранить и укрепить чувства любви и верности друг к другу.

В колонии строгого режима № 1 содержатся тех, кто впервые совершил тяжкие преступления. Впереди у супругов долгое расставание: срок заключения молодожена заканчивается только через восемь лет.

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