Жителя Брянской области пытаются положить в больницу через суд

Жителя Мглинского района пытаются госпитализировать принудительно.

Состоянием здоровья мужчины заинтересовалась районная прокуратура.

Как сообщили в прокуратуре, житель района страдает заразной формой туберкулеза и состоит на диспансерном учете в больнице.

При этом он всячески уклоняется от лечения, чем подвергает тех, кто с ним общается, риску заразиться туберкулезом.

Иск о принудительной госпитализации находится на рассмотрении в суде.