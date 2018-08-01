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Рок-музыканты съедутся в Трубчевск на фестиваль

Опубликовано Сегодня, 17:00

В Трубчевске пройдет 6-й открытый фестиваль рок-музыки «Рок-ФортЪ – 2018».

Как сообщает региональный департамент культуры, в этом году фестиваль посвящен 75-й годовщине освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.

В нем примут участие коллективы «Фактотум» и AutumnWoods из Москвы, «Тень Пандоры» из Белгорода, HeavyRaid из Орла, Tau-Kita из Донецка, Alacris из Трубчевска и «Схоластика» и Peace Days из Брянска.

Концерт начнется 4 августа в 15.00 на Центральной площади.

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