Армине Паносян из Унечи снимется в телешоу «Новая звезда»

19-летняя Армине Паносян из Унечи прошла кастинг на конкурс «Новая звезда» телеканала «Звезда».

Как сообщает телеканал, «Новая Звезда» – это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Масштабное голосование телезрителей по всей стране и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят лучших вокалистов.

Кастинг участников очередного сезона был заочным. Армине Паносян предстоит продемонстрировать не только собственную уникальность, но и уникальность своей малой родины.