В Брянске благодаря регистратору водителя оштрафовали за проезд на красный

В Брянске очередного водителя привлекли к административной ответственности благодаря записи видеорегистратора.

Как сообщает городской ОГИБДД, 24 июля у дома № 34 по улице Литейной водитель Ford Focus проехал на красный сигнал светофора. Запись очевидцы опубликовали в группе «Нарушение ПДД Брянск» в соцсети.

На основании нее автомобилиста оштрафовали на 1 тысячу рублей.