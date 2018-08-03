В Клинцовском районе открыли сквер и стелу в честь казаков

В центре Лопатней Клинцовского района открыли сквер и памятную стелу в честь первых казаков-поселенцев, основателей села.

Как сообщает департамент внутренней политики Брянской области, в роли мецената выступил выходец из села Лопатни Валерий Денисенко. Он не только разработал дизайн-проект сквера, но и взял на себя все расходы по его реализации. Также он сам проделал большую часть работ.

Ранее Валерий Денисенко восстанавливал храм в родном селе и благоустраивал местное кладбище.



