В Клинцовском районе открыли сквер и стелу в честь казаков
В центре Лопатней Клинцовского района открыли сквер и памятную стелу в честь первых казаков-поселенцев, основателей села.
Как сообщает департамент внутренней политики Брянской области, в роли мецената выступил выходец из села Лопатни Валерий Денисенко. Он не только разработал дизайн-проект сквера, но и взял на себя все расходы по его реализации. Также он сам проделал большую часть работ.
Ранее Валерий Денисенко восстанавливал храм в родном селе и благоустраивал местное кладбище.
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