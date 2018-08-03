В «Брянском лесу» выросли семь птенцов черного аиста
Сразу семь птенцов черного аиста встали на крыло в заповеднике «Брянский лес».
Как сообщили в заповеднике, это один из самых удачливых сезонов для черного аиста за последние несколько лет. Три птенца появились в одном гнезде, еще четыре – во втором.
«Черный аист – птица знаковая для заповедника «Брянский лес», это символ заповедника. Брянские черные аисты отправляются на зимовку в далекую Африку – путь неблизкий и непростой. Пусть он сложится как можно более удачно для птиц!» – говорит заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника «Брянский лес» Екатерина Пилютина.
Черный аист занесен в Красную книгу России и Брянской области. Гнезда в заповеднике бывают заселены регулярно. Но далеко не каждый год бывает удачным для выведения потомства.
«Поэтому нынешние семь молодых черных аистов – большая радость!» – отметили в заповеднике.
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