В «Брянском лесу» выросли семь птенцов черного аиста

Сразу семь птенцов черного аиста встали на крыло в заповеднике «Брянский лес».

Как сообщили в заповеднике, это один из самых удачливых сезонов для черного аиста за последние несколько лет. Три птенца появились в одном гнезде, еще четыре – во втором.

«Черный аист – птица знаковая для заповедника «Брянский лес», это символ заповедника. Брянские черные аисты отправляются на зимовку в далекую Африку – путь неблизкий и непростой. Пусть он сложится как можно более удачно для птиц!» – говорит заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника «Брянский лес» Екатерина Пилютина.

Черный аист занесен в Красную книгу России и Брянской области. Гнезда в заповеднике бывают заселены регулярно. Но далеко не каждый год бывает удачным для выведения потомства.

«Поэтому нынешние семь молодых черных аистов – большая радость!» – отметили в заповеднике.