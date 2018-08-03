Ко Дню города Брянск очистят от граффити

Ко Дню города наведут порядок на улицах Брянска.

Как сообщает городская администрация, 13 августа в Брянске начнется месячник по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры и улучшению экологической обстановки.

В течение четырех недель в областном центре будут ремонтировать памятники, обелиски и мемориальные доски. В парках и скверах покосят траву.

Городские здания, сообщает мэрия, очистят от граффити. На кладбищах также проведут благоустроительные работы.

Общегородские субботники пройдут 18 августа и 8 сентября.