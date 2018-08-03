Инспектор ДПС из Клинцов избежал тюрьмы за ДТП с двумя ранеными

38-летний инспектор ДПС предстал перед Унечским районным судом из-за аварии, в результате которой пострадали два человека.

Как сообщает региональная прокуратура, 7 сентября прошлого года старший инспектор ДПС, житель Клинцов, за рулем Volkswagen в районе 140-го километра трассы Брянск – Новозыбков пересек сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в Hyundai.

Отец и сын, находившиеся в Hyundai, получили тяжелые травмы.

Суд приговорил автоинспектора к двум годам ограничения свободы и в течение двух лет запретил ему садиться за руль. Приговор в силу еще не вступил.