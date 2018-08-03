В Брянске заработали овощные базары

Смоленский следком проводит проверку по факту выпадения в Ярцеве из окна жилого дома мальчика возрастом два года и пять месяцев, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

К 2030 году регион намерен увеличить доходность льняного комплекса в 48 раз

Смоленская полиция завела уголовное дело на 42-летнего местного жителя, который подозревается в предоставлении своей квартиры для изготовления и потребления наркотиков, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

О судьбе красноармейца не было известно 76 лет.

Свалка мусора, похожая, по словам местных жителей, по своим размерам на гору Эверест образовалась в одном из микрорайонов Вязьмы, сообщает сайт VyazmaNews.

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель основных видов мяса в России, начал выпуск карпаччо из розовой телятины в рамках стратегии расширения ассортимента продукции в потребительской упаковке.

Также, напомним, с 18 августа в Брянске и области заработают ярмарки выходного дня.

Как сообщает городская администрация, на сегодняшний день ежедневно открыты 18 овощных базаров, максимально приближенных к жилым микрорайонам, по адресам:

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