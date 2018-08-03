В Брянске заработали овощные базары
В Брянске начали работать овощные базары.
Как сообщает городская администрация, на сегодняшний день ежедневно открыты 18 овощных базаров, максимально приближенных к жилым микрорайонам, по адресам:
Советский район:
– ул. Спартаковская, около дома № 130;
– ул. Софьи Перовской, около дома № 48;
– ул. Авиационная, территория, прилегающая к дому № 6;
– ул. Крахмалева, около дома № 37.
Бежицкий район:
– ул. Литейная, около дома № 48/126;
– ул. Почтовая, около дома № 120;
— ул. Федюнинского, около дома № 1;
– ул. Литейная, около дома № 70;
– ул. Дружбы, около дома № 1;
– ул. Молодой Гвардии, около дома № 71а;
– ул. Карла Либкнехта, около дома № 10;
– ул. Флотская, около дома № 28;
– ул. Вокзальная, напротив дома № 150;
– ул. Ново-Советская, около дома № 146.
Фокинский район:
– пересечение ул. Шолохова и ул. Полесской;
– ул. Новозыбковская, около дома № 14а.
Володарский район:
– ул. Пушкина, территория, прилегающая к стадиону имени Брянских партизан;
– ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат».
Овощные базары начинают работать с 9.00.
Также, напомним, с 18 августа в Брянске и области заработают ярмарки выходного дня.
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