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В Брянске заработали овощные базары

Опубликовано Сегодня, 09:30

В Брянске начали работать овощные базары.

Как сообщает городская администрация, на сегодняшний день ежедневно открыты 18 овощных базаров, максимально приближенных к жилым микрорайонам, по адресам:

Советский район:

– ул. Спартаковская, около дома № 130;

– ул. Софьи Перовской, около дома № 48;

– ул. Авиационная, территория, прилегающая к дому № 6;

– ул. Крахмалева, около дома № 37.

Бежицкий район:

– ул. Литейная, около дома № 48/126;

– ул. Почтовая, около дома № 120;

— ул. Федюнинского, около дома № 1;

– ул. Литейная, около дома № 70;

– ул. Дружбы, около дома № 1;

– ул. Молодой Гвардии, около дома № 71а;

– ул. Карла Либкнехта, около дома № 10;

– ул. Флотская, около дома № 28;

– ул. Вокзальная, напротив дома № 150;

– ул. Ново-Советская, около дома № 146.

Фокинский район:

– пересечение ул. Шолохова и ул. Полесской;

– ул. Новозыбковская, около дома № 14а.

Володарский район:

– ул. Пушкина, территория, прилегающая к стадиону имени Брянских партизан;

– ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат».

Овощные базары начинают работать с 9.00.

Также, напомним, с 18 августа в Брянске и области заработают ярмарки выходного дня.

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