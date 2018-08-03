Жителя Севского района оштрафовали на 50 тысяч за рыбалку на пруду

Смоленский следком проводит проверку по факту выпадения в Ярцеве из окна жилого дома мальчика возрастом два года и пять месяцев, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

К 2030 году регион намерен увеличить доходность льняного комплекса в 48 раз

Смоленская полиция завела уголовное дело на 42-летнего местного жителя, который подозревается в предоставлении своей квартиры для изготовления и потребления наркотиков, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

О судьбе красноармейца не было известно 76 лет.

Свалка мусора, похожая, по словам местных жителей, по своим размерам на гору Эверест образовалась в одном из микрорайонов Вязьмы, сообщает сайт VyazmaNews.

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель основных видов мяса в России, начал выпуск карпаччо из розовой телятины в рамках стратегии расширения ассортимента продукции в потребительской упаковке.

Как сообщает региональное УМВД, житель села Первомайское установил в местном пруду две рыболовные сети, которые являются запрещенным орудием лова. Таким образом он причинил рыбным запасам Брянской области материальный ущерб на сумму 2,4 тысячи рублей.

Житель Севского района предстал перед судом по обвинению в незаконной ловле рыбы.

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