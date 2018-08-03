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Жителя Севского района оштрафовали на 50 тысяч за рыбалку на пруду

Опубликовано Сегодня, 13:40

Житель Севского района предстал перед судом по обвинению в незаконной ловле рыбы.

Как сообщает региональное УМВД, житель села Первомайское установил в местном пруду две рыболовные сети, которые являются запрещенным орудием лова. Таким образом он причинил рыбным запасам Брянской области материальный ущерб на сумму 2,4 тысячи рублей.

Уголовное дело расследовало отделение дознания МО МВД России «Севский». Мировой судья оштрафовал рыбака на 50 тысяч рублей.

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