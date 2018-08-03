Работающая молодежь Брянска сразится в любительской рыбалке

11 августа на базе отдыха «Новые Дарковичи» пройдет фестиваль по любительской ловле рыбы среди работающей молодежи Брянска «Без труда не выловишь и рыбку из пруда».

Как сообщает городская администрация, в фестивале примут участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, представляющие предприятия и организации города. Командам предстоит состязаться не только в турнире по любительской ловле рыбы в различных номинациях, но и в соревновании по рыбной кулинарии.

Заявки на участие в фестивале необходимо подавать не позднее среды, 8 августа, в отдел молодежной политики комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: Брянск, улица Октябрьская, дом 103, – по факсу 64-52-12 и e-mail otdel-m@mail.ru. Телефоны для справок: 74-56-95, 72-21-34.