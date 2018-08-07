Сточные воды затопили дачи в Бежице на улице Флотской
Дачные участки на территории садового некоммерческого товарищества имени Мичурина, расположенные на въезде в Бежицкий район, затапливают сточные воды, сообщила пресс-служба областного ОНФ.
По словам специалистов, причина катастрофы – засорение водоотводной трубы у развязки по улице Флотской. С такой проблемой жители уже не один раз подавали жалобы в администрацию, где дали обещание решить вопрос.
Как объясняют чиновники, подрядчик получил соответствующее поручение, однако до сей поры ничего не сделано. Уровень воды уже повысился на два метра, участки полностью затопило. По словам местных жителей, погиб урожай, а также начали пропадать деревья, кустарники, от ручья идет зловоние.
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