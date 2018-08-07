Самолеты из Брянска в столицу отменят с сентября

С сентября 2018 года прекращаются полеты между Москвой и Брянском, речь идет о рейсах от авиакомпании S7.

30 августа назначен последний рейс. В группе Международного аэропорта «Брянск» уже опубликовано новое расписание.

Представители правительства региона заняты переговорами с перевозчиком на тему возобновления полетов зимой.

Авиарейс «Санкт-Петербург-Брянск» пока остается без изменений.