Документальный фильм о Тютчеве снимут в Овстуге

Ярцевская полиция задержала 37-летнего мужчину, привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления, который подозревается в краже 130 тысяч рублей у местной жительницы, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В Смоленском регионе Московской железной дороги продолжаются плановые работы по ремонту и обслуживанию инфраструктуры. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов.

Смоленская полиция задержала на вокзале в Вязьме 29-летнего жителя Ярцева, который подозревается в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере; предстоит суд, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария с автомобилем «Жигули» шестой модели случилась 9 августа в деревне Чижовка Рославльского района, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Взрослое население может вакцинироваться от гриппа – в смоленском регионе началась прививочная кампания, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Начало съемок запланировано на 28 августа. Как известно, в эту дату отмечают праздник села – День пресвятой Богородицы. Сотрудники музея рассказывают, что съемочная группа собирается запечатлеть интерьеры усадьбы, экстерьер музея, а также пейзажи села.

Кино должно выйти на канале «Культура» в конце 2018 года.

Документальный фильм о жизни и творчестве Федора Тютчева собираются снимать в селе Овстуг Жуковского района, об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника поэта.

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