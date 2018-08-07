Двенадцать скотомогильников нашли в Выгоничском районе

В Выгоничском районе в десяти сельских поселениях обнаружено двенадцать скотомогильников, сообщила пресс-служба брянской прокуратуры.

Скотомогильники представляют собой биотермические ямы. Как выяснила прокуратура, владельцев, которые несли бы ответственность за санитарное состояние скотомогильников, нет.

Такая ситуация случилась, поскольку в управлении ветеринарии области не предприняли мер для включения их в реестр скотомогильников, которые необходимо ликвидировать.

По словам сотрудников прокуратуры, по всей видимости, теперь чиновники обязаны будут это сделать согласно решению суда. Иски уже там рассматриваются.