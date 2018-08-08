Брянская прокуратура борется с интернет-продажей дипломов

Прокуратура Володарского района Брянска пытается закрыть сайт, торгующий дипломами.

Сайт, на котором все желающие могут приобрести аттестаты и дипломы и среднем и высшем образовании, работники володарской прокуратуры выявили в ходе мониторинга Сети.

«Прокуратура пришла к выводу о необходимости в судебном порядке защитить интересы Российской Федерации и неопределенного круга лиц, которые могут использовать полученную информацию в противоправных целях», – заявили в прокуратуре.

Иск о признании размещенной на сайте информации запрещенной в России рассмотрит суд.