«Нагнулся посмотреть, кто денежку уронил». Брянцы шутят над электронным регулировщиком

Жители Брянска пошутили над сломавшимся в Бежице светофором.

Речь идет об объекте на улице Литейной. Фотография с электронным регулировщиком, «голова» которого опущена вниз, появилась в соцсетях около двух дня 8 октября.

«Светофор в Бежице приуныл», - именно так подписал автор свой снимок.

Брянцы решили по этому поводу поостроумничать.

«Время обеда было, решил полежать», - заметил Евгений Шадров.

«Фонарный столб тоже скоро приляжет», - пошутил Евгений Суханов.

«Это он кому-то дизлайк поставил», - прокомментировал Сергей Брянский.

«Нагнулся посмотреть, кто денежку уронил», - посмеялся Руслан Пальчиков.