«Нагнулся посмотреть, кто денежку уронил». Брянцы шутят над электронным регулировщиком
Жители Брянска пошутили над сломавшимся в Бежице светофором.
Речь идет об объекте на улице Литейной. Фотография с электронным регулировщиком, «голова» которого опущена вниз, появилась в соцсетях около двух дня 8 октября.
«Светофор в Бежице приуныл», - именно так подписал автор свой снимок.
Брянцы решили по этому поводу поостроумничать.
«Время обеда было, решил полежать», - заметил Евгений Шадров.
«Фонарный столб тоже скоро приляжет», - пошутил Евгений Суханов.
«Это он кому-то дизлайк поставил», - прокомментировал Сергей Брянский.
«Нагнулся посмотреть, кто денежку уронил», - посмеялся Руслан Пальчиков.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России
С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.
«Ростелеком» заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.
Брянские железнодорожники продолжают плановый ремонт инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов. Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский принял участие в открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое прошло сегодня в рамках форума «РЭН-2018». В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители ДЗО «Россетей».
Современный коттеджный поселок «Андреевский парк» - гордость ГК «Надежды», которая в этом году отмечает 30-летие!
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.