В трех районах Брянской области на закрытые свалки продолжали свозить мусор

Брянский природоохранный прокурор выяснил, что в Стародубском, Севском и Злынковском районах находились свалки твердых бытовых отходов, которые закрыли по решению судов.

Однако, несмотря на запрет, в указанные места продолжали свозить мусор. При этом в Севском и Стародубском районах на свалках постоянно происходили пожары, что противоречило требованиями санитарного законодательства.

В связи с этим прокурор на должностных лиц ЖКХ Стародубского района, предприятия «Коммунальщик» и «Севский Жилкомхозсервис» завел пять административных производств по 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». Главам администраций указанных районов внесли три представления и обязали устранить нарушения. Виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.