Замерзающие жители Брянского района могут пожаловаться на горячую линию
Те жители Брянского района, которые сидят в холодных квартирах из-за отсутствия тепла по причине неудовлетворительной работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, могут пожаловаться в прокуратуру с 8 по 10 октября.
Для этого брянцам необходимо всего лишь позвонить по телефону горячей линии 67-04-24 – это приемная прокурора района.
В рабочие дни звонки принимают с девяти утра до шести вечера. Всю информацию будут проверять.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.
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