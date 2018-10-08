Замерзающие жители Брянского района могут пожаловаться на горячую линию

Те жители Брянского района, которые сидят в холодных квартирах из-за отсутствия тепла по причине неудовлетворительной работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, могут пожаловаться в прокуратуру с 8 по 10 октября.

Для этого брянцам необходимо всего лишь позвонить по телефону горячей линии 67-04-24 – это приемная прокурора района.

В рабочие дни звонки принимают с девяти утра до шести вечера. Всю информацию будут проверять.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.