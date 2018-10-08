Чиновники администрации Климовского района скрыли свои доходы

Главе администрации Климовского района досталось за чиновников, которые пытались скрыть свои доходы.

Прокурор, проверяя справки о доходах за 2017 год у сотрудников администрации, выяснил, что два чиновника предоставили недостоверные и неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Один служащий в справке не указал принадлежащий земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 50 тыс квадратных метров, другой - принадлежащую долю в праве общей собственности на квартиру.

«Главе администрации Климовского района внесли представление, которое находится на рассмотрении», - сообщили в прокуратуре.