В Новозыбковском районе на территории фермы образовалась свалка

Прокуратура в управление ветеринарии Брянской области направила материалы об административном правонарушении в отношении директора фермы «Волна Революции».

Как выяснилось во время проверки, на предприятии, где разводят крупный рогатый скот, было очень грязно, кроме этого, на территории складировали отходы жизнедеятельности животных.

Также на молочно-товарной ферме не было дезинфекционного барьера и соответствуюших ковриков при входе в животноводческие помещения.

Управление ветеринарии Брянской области оштрафовало руководителя ФГУП «Волна Революции» на 5 тыс рублей.