Брянских автомобилистов призвали к трезвости за рулем
Ученики брянских школ и автоинспекторы провели для водителей акцию на тему трезвости за рулем.
Мероприятие прошло на центральной улицы Новозыбкова. Участники акции подготовили для этого специальные информационные плакаты.
Инспекторы рассказали автомобилистам административные и уголовно-правовые последствия управления транспортом в состоянии опьянения и вручили информационные памятки.
«Своеобразная живая инсталляция привлекла внимание жителей города, которые выразили уверенность в том, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения и повышение культуры поведения на дорогах, являются залогом дорожной безопасности для всех участников дорожного движения», - сообщили в пресс-службе МВД региона.
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