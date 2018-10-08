Брянских автомобилистов призвали к трезвости за рулем

Ученики брянских школ и автоинспекторы провели для водителей акцию на тему трезвости за рулем.

Мероприятие прошло на центральной улицы Новозыбкова. Участники акции подготовили для этого специальные информационные плакаты.

Инспекторы рассказали автомобилистам административные и уголовно-правовые последствия управления транспортом в состоянии опьянения и вручили информационные памятки.

«Своеобразная живая инсталляция привлекла внимание жителей города, которые выразили уверенность в том, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения и повышение культуры поведения на дорогах, являются залогом дорожной безопасности для всех участников дорожного движения», - сообщили в пресс-службе МВД региона.