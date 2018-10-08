Поиск по сайту
Поиск по сайту

Брянских автомобилистов призвали к трезвости за рулем

Опубликовано Вчера, 14:52

Ученики брянских школ и автоинспекторы провели для водителей акцию на тему трезвости за рулем.

Мероприятие прошло на центральной улицы Новозыбкова. Участники акции подготовили для этого специальные информационные плакаты.

Инспекторы рассказали автомобилистам административные и уголовно-правовые последствия управления транспортом в состоянии опьянения и вручили информационные памятки.

«Своеобразная живая инсталляция привлекла внимание жителей города, которые выразили уверенность в том, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения и повышение культуры поведения на дорогах, являются залогом дорожной безопасности для всех участников дорожного движения», - сообщили в пресс-службе МВД региона.

 1000
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянской области железнодорожники провели профилактические беседы более чем с 1 тыс. автомобилистов во время акции «Внимание, переезд!»
  • В августе брянских водителей будут проверять не только днем, но и ночью
  • Инспекторы ДПС и школьники провели акцию «Притормози!»
  • Гаишники Брянска продолжают следить за трезвостью водителей
  • Мамам и их детям задали вопросы на дорожную тему
    •
    Новости регионов
    «Красные олигархи» раскалывают КПРФ?
    16:55:56 09-10-2018
    Кандидаты от крупного бизнеса могут уменьшить лояльность избирателей к коммунистам, полагает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. Накануне единого дня голосования отдельные представители и сторонники КПРФ вновь заговорили о давлении на партию. Могут ли эти действия быть связаны с попытками активизировать электорат?
    Под Ярцевом в «тройной» аварии погибли водитель и пассажир
    08:34:22 09-10-2018
    ДТП с участием трех машин Daewoo Matiz, Audi 80 и «ВАЗ 2106» случилось в Ярцевском районе 8 октября, погибли двое.
    Во время пожара на Черняховского в Смоленске погиб 27-летний парень
    08:00:12 09-10-2018
    Пожар в двухэтажном доме барачного типа случился по улице Черняховского в областном центре 9 октября.
    16 переездов отремонтировано в Смоленском регионе МЖД с начала года  
    15:27:44 08-10-2018
    В Смоленском регионе Московской железной дороги для повышения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта с начала года проведен ремонт 16 переездов (15 расположены на территории Смоленской области и 1 – Калужской). До конца года железнодорожники планируют отремонтировать еще 11 переездов.
    Смолянка пожаловалась на состояние подъезда в доме на Автозаводской
    08:59:40 08-10-2018
    Состояние подъездов дома №30 на Автозаводской вызывает возмущение у местных жителей.
    В Сафонове 88-летнюю пенсионерку нашли мертвой
    07:57:12 08-10-2018
    Прасковья Петровна Пригаркина, 88-летняя пенсионерка, ушла из дома 18 августа 2018 года и не вернулась.
    Лента новостей
    Сегодня, 08:10
    В Брянске готовятся к новой дороге
    Сегодня, 08:01
    Более 250 ларьков в Брянске снесли с начала 2018 года
    Сегодня, 07:50
    В деревне Леденево загорелась квартира
    Вчера, 17:30
    В Брянске в районе «Полтинника» мальчик попал под автомобиль
    Вчера, 17:17
    Взрывы на Черниговщине не представляют угрозы Брянской области
    Вчера, 17:01
    Борис Пайкин выбил для Брянска новую поликлинику
    Вчера, 17:01
    Брянское дорожное ремонтно-строительное управление скрыло от государства 2,4 млн рублей
    Вчера, 16:31
    Брянец лишился во время пожара автомобиля
    Вчера, 16:06
    По уровню цен и зарплат Брянск оказался на 84-м месте в России
    Вчера, 15:44
    Подозреваемая в краже у пожилой женщины задержана в Клинцах
    Вчера, 15:13
    В Брянске произошло ДТП с машиной, откачивающей канализацию (ВИДЕО)
    Вчера, 14:52
    Брянских автомобилистов призвали к трезвости за рулем
    Вчера, 14:29
    Базу на улице Щукина в Брянске проверили правоохранители
    Вчера, 13:59
    В Новозыбковском районе на территории фермы образовалась свалка
    Вчера, 13:36
    В Брянске уроженке Великого Новгорода приглянулась сумка пенсионерки
    Вчера, 12:56
    Двое брянцев-браконьеров предстанут перед судом
    Вчера, 12:10
    Фургон задним ходом наехал в Унече на пожилую пенсионерку
    Вчера, 11:52
    Трагедия в Севском районе: 47-летняя женщина угодила под фуру
    Вчера, 11:18
    В Володарском районе вышли на охоту «сливальщики»
    Вчера, 10:55
    В Бежице на дороге водители устроили беспредел
    Вчера, 10:30
    Чиновники администрации Климовского района скрыли свои доходы
    Вчера, 10:18
    Троих продавцов астраханских торговых центров обманул житель Брянска
    Вчера, 09:50
    В Брянске в 99,7% жилых домов включили отопление
    Вчера, 09:37
    Жители Брянщины напишут этнографический диктант
    Вчера, 08:46
    Погром в Дятькове: в супермаркете «Магнит» разбили витрины (ВИДЕО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 12:47
    Мглинчанин получил судимость за кражу сена с мираторговского поля
    Вчера, 12:27
    Брянский губернаторский симфонический оркестр с концертом для фортепиано
    8-10-2018, 15:26
    16 переездов отремонтировано в Смоленском регионе МЖД с начала года  
    8-10-2018, 11:12
    Наука без возраста
    5-10-2018, 13:53
    Добро пожаловать в «Ислочь». Белорусский санаторий приглашает на отдых
    Актуальные темы
    Происшествия На дорогах
    В Брянске на остановке «Больница» человеку стало плохо в автобусе
    Происшествия О главном
    Погром в Дятькове: в супермаркете «Магнит» разбили витрины
    Происшествия На дорогах Новость дня
    Трагедия в Севском районе: 47-летняя женщина угодила под фуру
    Происшествия На дорогах Новость дня
    В Брянском районе во время ДТП пострадал 65-летний водитель мотоцикла
    Происшествия На дорогах
    В Брянске лихач на маршрутке нарушил правила движения
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Неделя конкуренции в России

    С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

    «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд«Ростелеком» заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.

    РЖД новости
    Переезд 136 км возле платформы Мальцевская в Брянске будет закрыт для движения автотранспорта с 1 по 5 октября

    Переезд 136 км возле платформы Мальцевская в Брянске будет закрыт для движения автотранспорта с 1 по 5 октябряБрянские железнодорожники продолжают плановый ремонт инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов. Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
    МРСК новости
    Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский в рамках форума «РЭН-2018» представил концепцию цифровизации электросетевого комплекса Общества

    Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский в рамках форума «РЭН-2018» представил концепцию цифровизации электросетевого комплекса ОбществаГенеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский принял участие в открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое прошло сегодня в рамках форума «РЭН-2018». В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители ДЗО «Россетей».

    РЖД новости
    Последние квартиры в таунхаусах

    Последние квартиры в таунхаусахСовременный коттеджный поселок «Андреевский парк» - гордость ГК «Надежды», которая в этом году отмечает 30-летие!


    Опора России
    Для чего нужна свобода

    Для чего нужна свободаДепутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.