Новогодний творческий конкурс объявили в Брянске
Брянцам предложили принять участие в конкурсе на лучшую авторскую новогоднюю елку.
Мероприятие объявили сотрудники областной библиотеки имени Тютчева. Проект назвали «Арт-елка 32».
Жители города должны будут сами придумать новогоднее украшение, по-своему задекорировать главную зеленую красавицу и сделать собственные игрушки и открытки к Новому году.
В финале конкурса в читальном зале библиотеки организуют выставку.
Работы надо присылать с 12 по 30 ноября по почте, также можно принести лично.
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