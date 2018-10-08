Новогодний творческий конкурс объявили в Брянске

Брянцам предложили принять участие в конкурсе на лучшую авторскую новогоднюю елку.

Мероприятие объявили сотрудники областной библиотеки имени Тютчева. Проект назвали «Арт-елка 32».

Жители города должны будут сами придумать новогоднее украшение, по-своему задекорировать главную зеленую красавицу и сделать собственные игрушки и открытки к Новому году.

В финале конкурса в читальном зале библиотеки организуют выставку.

Работы надо присылать с 12 по 30 ноября по почте, также можно принести лично.