В Брянском диагностическом центре грубо отнеслись к беременной
Жительница Брянска на форуме департамента здравоохранения области пожаловалась на грубое отношение к ней врача клинико-диагностического центра.
История произошла 2 октября. Беременная женщина объяснила, из-за того, что на протяжении двух дней у нее наблюдалось слабое шевеление плода, записалась на платное УЗИ в это медучреждение к врачу Латышевой О.А.
Объяснила, что пришла в кабинет вместе с мужем. В это время медик не обращала на них никакого внимания и говорила по телефону, решая свои вопросы. Чтобы врач наконец отвлеклась от своих дел, поделилась женщина, ей пришлось ждать около пяти минут, лежа на кушетке.
«Как только она прекратила разговор, я сразу же сказала о том, что меня беспокоит и по какой причине я у неё на приеме. Врач почти молча поводила по животу аппаратом, сказала информацию медсестре. Когда муж спросил о положении плода: мол, перевернулся ли он, врач повернулась и грубо ему ответила, что видит меня и моего ребёнка впервые и что она не знает, в каком положении был до этого наш малыш. Тут снова зазвонил телефон, и, не прекращая процедуры, она стала отвечать на звонок. У меня просто пропал дар речи. Я расплакалась, лёжа на кушетке. Нам молча доделали УЗИ, отдали заключение и сказали, что у нас все в порядке», - сообщила пациентка.
По утверждению женщины, у этого медика нет никакого подхода к пациенту. Пошла на платное УЗИ, чтобы успокоиться, объяснила беременная, но после такого приема еще больше запаниковала. Пациентка просит департамент здравоохранения и руководителя БКДЦ принять меры и обратить внимание на поведение ваших сотрудников.
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