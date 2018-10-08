Ирина Федорова из фильма «Не болит голова у дятла» посетила Новозыбков

Актриса, известная всем по фильмам «Школьный вальс», «Не болит голова у дятла», «Гостья из будущего», «Взрослый сын», «Мы из джаза», «Д’Артаньян и три мушкетера», народная артистка России Елена Цыплакова побывала в День пожилого человека в Новозыбкове Брянской области.

Цыплакова стала почетным гостем во время торжественного вечера, посвященного людям преклонного возраста. Елена пообщалась с аудиторией, поведала о своей жизни, рассказала о судьбе. Участники вечера попросили ее поделиться секретами хорошего настроения и красоты.

По утверждению пресс-службы ОНФ, общение с актрисой стало для людей пожилого возраста настоящим сюрпризом.

Елена Цыплакова родилась 13 ноября 1958 года в Ленинграде в семье художников-графиков.

С детства увлекалась фигурным катанием, плаванием, пятиборьем. Будучи школьницей, начала сниматься в кино у режиссёра Динары Асановой. В 1974 году вышел фильм «Не болит голова у дятла», в 1978-м его признали лучшим иностранным кино на Кубе. Широкую известность принесла актрисе роль Ирины Федоровой. С тех пор беспрерывно поступали предложения о съемках.

В фильме Динары Асановой «Ключ без права передачи» опять сыграла школьницу. Огромный успех принесла картина Павла Любимова «Школьный вальс», где она сыграла главную героиню - Зосю Кнушевицкую.

В 1978 году закончила актёрский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского. В 1979 окончила актёрский факультет ВГИК. В 1979 году актриса снялась в суперпопулярном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», где сыграла роль служанки Кэтти.

В 1996 году получила звание Заслуженной артистки РФ. В 2000-е она отметилась как режиссер такими проектами: «Полосатое лето», «Кармелита. Цыганская страсть», «Пока станица спит». Сейчас Цыплакова - декан факультета кино и ТВ Академии Натальи Нестеровой. В апреле 2013 года ей присвоили звание Народной артистки РФ.