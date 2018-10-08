В детских садах Суземки господствовала антисанитария
В отношении заведующих нескольких детских садов в поселке Суземка возбудили административные дела из-за антисанитарии в учреждениях.
Как установил прокурор, в детских садах Суземки на кухне использовали посуду с поврежденной эмалью, нарушалось товарное соседство хранения продуктов в холодильниках.
«Имелись факты совместного хранение личной и санитарной одежды», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Кроме этого, выявили несоответствие температурного режима в помещениях.
Во время проверки часть нарушений в дошкольных учреждениях устранили.
Должностных лиц могут оштрафовать в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России
С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.
«Ростелеком» заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.
Брянские железнодорожники продолжают плановый ремонт инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов. Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Первый осенний месяц для энергетиков ООО «БрянскЭлектро» увенчался ежегодными соревнованиями электротехнического персонала по обслуживанию распределительных сетей. Это событие по праву считается одним из важнейших ежегодных профессиональных испытаний работников компании.
Современный коттеджный поселок «Андреевский парк» - гордость ГК «Надежды», которая в этом году отмечает 30-летие!
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.