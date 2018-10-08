В детских садах Суземки господствовала антисанитария

В отношении заведующих нескольких детских садов в поселке Суземка возбудили административные дела из-за антисанитарии в учреждениях.

Как установил прокурор, в детских садах Суземки на кухне использовали посуду с поврежденной эмалью, нарушалось товарное соседство хранения продуктов в холодильниках.

«Имелись факты совместного хранение личной и санитарной одежды», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме этого, выявили несоответствие температурного режима в помещениях.

Во время проверки часть нарушений в дошкольных учреждениях устранили.

Должностных лиц могут оштрафовать в размере от пятисот до одной тысячи рублей.