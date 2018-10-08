В Стародубе фирма не платила зарплату подчиненному в течение двух месяцев

Прокурор Стародубского района возбудил административное дело в отношении руководства фирмы, которое не платило сотруднику зарплату.

Как показала проверка, работник не видел денег в течение двух месяцев – в июне-июле 2018 года.

«Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния)», - сообщили в прокуратуре.

Документ юридического лица рассмотрела государственная инспекция труда Брянской области, назначив штраф в 40 тыс рублей.

Постановление не вступило в законную силу.