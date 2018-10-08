В Стародубской администрации игнорировали просьбы сироты
Прокуратура подала в суд на Стародубскую райадминистрацию исковое заявление за то, что чиновники игнорировали просьбы 19-летней местной жительницы, сироты, о предоставлении ей положенной квартиры.
Девушка осталась без родителей в малолетнем возрасте. Закрепленное за ней жилое помещение, оставшееся от отца и матери, признали непригодным для постоянного проживания. В связи с этим с 2010 года она состояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий в администрации Стародуба.
После окончания техникума органы местного самоуправления Стародуба не приняли меры для защиты её прав. Сирота неоднократно обращалась к чиновникам, но все просьбы игнорировались.
Ситуация поменялась после обращения в прокуратуру. В итоге администрацию Стародуба обязали обеспечить жилым помещением заявительницу.
«Благодаря вмешательству прокуратуры ей дали благоустроенную квартиру в Брянске общей площадью 36,6 квадратных метров», - сообщили в прокуратуре.
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