Главу фермерского хозяйства в Жирятино наказали
Прокуратура выяснила, что директор фермерского хозяйства в Жирятинском районе нарушал трудовое законодательство; главу предприятия уже привлекли к административной ответственности.
Как оказалось, фермер платил своим подчиненным зарплату один раз в месяц, что является нарушением по ст. 136 Трудового кодекса.
Также нарушения выявили при заключении трудовых договоров с работниками: в документах не указывались обязательные сведения о месте работы, условиях и режиме труда, отдыха, продолжительности отпуска.
«В отношении главы КФХ возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства)», - сообщили в прокуратуре.
Государственная инспекция труда по Брянской области главе КФХ назначила наказание в виде предупреждения.
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