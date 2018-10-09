Главу фермерского хозяйства в Жирятино наказали

Прокуратура выяснила, что директор фермерского хозяйства в Жирятинском районе нарушал трудовое законодательство; главу предприятия уже привлекли к административной ответственности.

Как оказалось, фермер платил своим подчиненным зарплату один раз в месяц, что является нарушением по ст. 136 Трудового кодекса.

Также нарушения выявили при заключении трудовых договоров с работниками: в документах не указывались обязательные сведения о месте работы, условиях и режиме труда, отдыха, продолжительности отпуска.

«В отношении главы КФХ возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства)», - сообщили в прокуратуре.

Государственная инспекция труда по Брянской области главе КФХ назначила наказание в виде предупреждения.