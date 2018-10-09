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Странные остановки появились в Жуковке – блогер Чесалин

Опубликовано Сегодня, 10:30

Необычной конструкции остановочные павильоны появились в Жуковке.

Об этом сообщил брянский блогер Владимир Чесалин и снял видеообзор. Автор напомнил, что еще весной 2018 года некоторые блогеры писали, что жители Жуковки ждут автобусы под открытым небом, вот наконец появились.

Странность остановок, заметил автор, в том, что стены и крыша не прозрачны. Вечером уже темно, и автобуса не видно.

«Это у рынка. Тут вроде была остановка ранее. Старую убрали, поставили еще. Около универмага появилась новая. Вот ребята собирают оборудование. Возле школы поставили. А вот на этой стороне уже раньше была», - прокомментировал увиденное Чесалин.

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