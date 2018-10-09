Странные остановки появились в Жуковке – блогер Чесалин
Необычной конструкции остановочные павильоны появились в Жуковке.
Об этом сообщил брянский блогер Владимир Чесалин и снял видеообзор. Автор напомнил, что еще весной 2018 года некоторые блогеры писали, что жители Жуковки ждут автобусы под открытым небом, вот наконец появились.
Странность остановок, заметил автор, в том, что стены и крыша не прозрачны. Вечером уже темно, и автобуса не видно.
«Это у рынка. Тут вроде была остановка ранее. Старую убрали, поставили еще. Около универмага появилась новая. Вот ребята собирают оборудование. Возле школы поставили. А вот на этой стороне уже раньше была», - прокомментировал увиденное Чесалин.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России
С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.
«Ростелеком» заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.
Брянские железнодорожники продолжают плановый ремонт инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов. Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский принял участие в открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое прошло сегодня в рамках форума «РЭН-2018». В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители ДЗО «Россетей».
Современный коттеджный поселок «Андреевский парк» - гордость ГК «Надежды», которая в этом году отмечает 30-летие!
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.