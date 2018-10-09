В Супоневе чиновник получил нагоняй
Прокуратура Брянского района потребовала наказать чиновника, который нарушил закон о порядке рассмотрения обращений граждан.
Как показала проверка, мужчина, обратившийся в Супоневскую сельскую администрацию по электронной почте в июле 2017 года, не получил в установленный законом срок письменный ответ на обращение.
На должностного лица администрации, ответственного за своевременное рассмотрение обращений граждан, завели дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ. «Прокурор внес главе администрации сельского поселения представление, в котором потребовал устранить нарушения и привлечь виновного чиновника к ответственности», - сообщили в прокуратуре.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России
С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.
«Ростелеком» заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.
Брянские железнодорожники продолжают плановый ремонт инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов. Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский принял участие в открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое прошло сегодня в рамках форума «РЭН-2018». В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители ДЗО «Россетей».
Современный коттеджный поселок «Андреевский парк» - гордость ГК «Надежды», которая в этом году отмечает 30-летие!
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.