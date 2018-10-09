В Супоневе чиновник получил нагоняй

Прокуратура Брянского района потребовала наказать чиновника, который нарушил закон о порядке рассмотрения обращений граждан.

Как показала проверка, мужчина, обратившийся в Супоневскую сельскую администрацию по электронной почте в июле 2017 года, не получил в установленный законом срок письменный ответ на обращение.

На должностного лица администрации, ответственного за своевременное рассмотрение обращений граждан, завели дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ. «Прокурор внес главе администрации сельского поселения представление, в котором потребовал устранить нарушения и привлечь виновного чиновника к ответственности», - сообщили в прокуратуре.