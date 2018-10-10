Шесть дворов высоток привели в порядок в Новозыбкове

Коммунальщики завершают в Новозыбкове благоустраивать дворы по программе «Формирование современной городской среды».

Как известно, в 2018 году согласно этому документу привели в порядок шесть дворов высоток.

Так, полностью отремонтированы территории на Садовой, Ломоносова, Советской площади, Бульварной. На эти цели пошло 7, 5 млн рублей.

Сквер Героев Отечества завершат благоустраивать к 1 ноября, где сейчас кладут плитку. Будут установлены фонари, урны, скамейки.

Также приведут в порядок маленький мостик. По улице Коммунистической около пешеходной дорожки появится новое ограждение.