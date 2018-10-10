В Брянске работодателя оштрафовали на 20 тыс рублей

Прокурор Брянска выявил нарушение закона о противодействии коррупции во время проверки на одном из предприятий.

Речь идет о ГУП «Брянсккоммунэнерго». В 2017 году на работу в эту компанию приняли сотрудника, который ранее замещал должность в департаменте семьи, социальной и демографической политики области.

«При этом требование закона об информировании о заключении трудового договора с бывшим госслужащим по последнему месту его службы новый работодатель не исполнил», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Должностное лицо предприятия привлекли к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ и оштрафовали на 20 тыс руб.