В Брянске работодателя оштрафовали на 20 тыс рублей
Прокурор Брянска выявил нарушение закона о противодействии коррупции во время проверки на одном из предприятий.
Речь идет о ГУП «Брянсккоммунэнерго». В 2017 году на работу в эту компанию приняли сотрудника, который ранее замещал должность в департаменте семьи, социальной и демографической политики области.
«При этом требование закона об информировании о заключении трудового договора с бывшим госслужащим по последнему месту его службы новый работодатель не исполнил», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Должностное лицо предприятия привлекли к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ и оштрафовали на 20 тыс руб.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России
С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.
«Ростелеком» заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.
Брянские железнодорожники продолжают плановый ремонт инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов. Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский принял участие в открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое прошло сегодня в рамках форума «РЭН-2018». В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители ДЗО «Россетей».
Современный коттеджный поселок «Андреевский парк» - гордость ГК «Надежды», которая в этом году отмечает 30-летие!
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.