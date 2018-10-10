В Комаричах наказали директора управляющей компании

Прокурор внес представление директору управляющей компании в Комаричах и привлек к административной ответственности.

Как показала проверка, ООО «Комаричское домоуправление» на основании заключенного договора оказывало жильцам дома по улице Кирова услуги по содержанию и текущему ремонту.

В сентябре 2017 года жильцы решили отремонтировать водоснабжение дома. Деньги на это у них были. Однако управляющая компания свои обязанности по ремонту участка системы водоснабжения не выполнила, к ремонту не приступила.

«Устранение нарушений взято на контроль. Благодаря вмешательству прокуратуры начался ремонт участка системы водоснабжения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.