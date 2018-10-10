В Комаричах наказали директора управляющей компании
Прокурор внес представление директору управляющей компании в Комаричах и привлек к административной ответственности.
Как показала проверка, ООО «Комаричское домоуправление» на основании заключенного договора оказывало жильцам дома по улице Кирова услуги по содержанию и текущему ремонту.
В сентябре 2017 года жильцы решили отремонтировать водоснабжение дома. Деньги на это у них были. Однако управляющая компания свои обязанности по ремонту участка системы водоснабжения не выполнила, к ремонту не приступила.
«Устранение нарушений взято на контроль. Благодаря вмешательству прокуратуры начался ремонт участка системы водоснабжения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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