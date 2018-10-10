Ремонт начали коммунальщики на Покровской горе в Брянске
Благоустройство стартовало в Брянске на Покровской горе.
Коммунальщики реставрируют памятники, а также проводится замена тротуарной плитки.
По словам мэра Брянска Александра Хлиманкова, Покровская гора -археологический памятник федерального значения.
«Там можно только ремонтировать то, что построено, но сейчас обветшало. Масштабные земляные работы проводить нельзя», – отметил глава Хлиманков.
Местные жители говорят, что в течение последних десяти лет историческая достопримечательность пришла в упадок. Власти города пообещали, что это место вновь будет иметь отличный вид, скоро здесь появится новая подсветка. К монументу новой плиткой вымостят дорожку.
Напомним, в Брянске за земельные участки на Городищенской горке начали битву.
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