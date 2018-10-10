Ремонт начали коммунальщики на Покровской горе в Брянске

Благоустройство стартовало в Брянске на Покровской горе.

Коммунальщики реставрируют памятники, а также проводится замена тротуарной плитки.

По словам мэра Брянска Александра Хлиманкова, Покровская гора -археологический памятник федерального значения.

«Там можно только ремонтировать то, что построено, но сейчас обветшало. Масштабные земляные работы проводить нельзя», – отметил глава Хлиманков.

Местные жители говорят, что в течение последних десяти лет историческая достопримечательность пришла в упадок. Власти города пообещали, что это место вновь будет иметь отличный вид, скоро здесь появится новая подсветка. К монументу новой плиткой вымостят дорожку.

Напомним, в Брянске за земельные участки на Городищенской горке начали битву.