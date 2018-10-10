Подростков, задержавших подозреваемую в краже, наградили в Брянске
Начальник городского УМВД и члены общественного совета наградили троих брянских студентов.
Юношам, которые учатся в разных средних специальных учебных заведениях областного центра, вручил благодарности Игорь Сударев, начальник УМВД России по городу Брянску полковник полиции.
Футбольные мячи им подарил заместитель председателя Общественного совета при городском УМВД Евгений Сколченков.
Также поблагодарила мальчиков и пенсионерка, которой вернули похищенную сумку с деньгами и документами. Она пожелала ребятам здоровья и успехов в учебе.
Напомним, 17-летний Владислав Ларкин, 16-летний Михаил Терешонок и 15-летний Андрея Самуйлин помогли задержать 36-летнюю злоумышленницу, которая на площади Партизан похитила сумку у 82-летней пенсионерки. Они удерживали до прибытия наряда патрульно-постовой службы полиции. Помогала им в этом начальник городского отдела по делам несовершеннолетних подполковник полиции Ирина Гращенкова, которая в тот момент проходила мимо, возвращаясь домой со службы.
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