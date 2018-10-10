Улицу Степную в Брянске перекроют

С 13 по 14 октября в Советском районе Брянска будет перекрыто движение транспорта.

Речь идет об участке улицы Степной напротив дома №11. Об этом сообщили в управлении по строительству и развитию территории города.

Ограничение проезда связано с тем, что «Почепгазстрой» будет прокладывать газопровод.

Напомним, с 1 по 20 сентября был закрыт проезд по улице Спартаковской в Советском районе Брянска.