В Брянске на улице Крахмалева сгнили столбы с проводами
В одной из соцсетей появилась информацию о том, что на улице Крахмалева в областном центре в любой момент могут упасть деревянные опоры.
Речь идет о столбах, которые стоят за домом №39 а. Как рассказал автор поста Николай Белоусов, опоры настолько наклонились, что в любое время могут упасть.
«Подскажите, куда обратиться? За домом 39а по улице Крахмалева уже несколько лет стоят временные деревянные опоры, теперь они переносились, и в любой момент могут упасть, повредив авто или убить человека», - поделился Николай.
Фотографию наклонившихся столбов прокомментировали другие пользователи сети.
«Наверное, в управляющую компанию дома 39 по улице Крахмалева», - порекомендовала Наталья Филимошина.
«Обратитесь в ТЭК Энерго», - посоветовала Елена Алешина.
«Отогнали всех в сторонку, завалили это строение, провода оборвутся. И те, кто зависим от этих проводов, быстро найдут, с кем связаться», - прокомментировала Светлана Рязанова.
«Идёте в понедельник на приём прямо к главе, берёте фото и заявление в двух экземплярах в письменном виде, что предупредили о последствиях, и все дела, и посмотрите, не пройдёт и пару дней, и проблема будет решена», - сообщил Александр Кравченко.
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