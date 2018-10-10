Фисташки с живым сюрпризом купила жительница Стародуба
Огромное количество насекомых увидела женщина, открыв упаковку фисташек, купленных в магазине города Стародуб.
Фотографии с чудо-продуктом жительница опубликовала в сети. На снимке видно, что в пластиковом контейнере с орехами большая масса насекомых с крыльями. Женщина попросила других покупателей быть осторожнее при покупке орехов.
«Купила фисташки в магазине «Наш». Оказалось, этот контейнер с орешками - дом семейства каких-то крылатых жуков. Такая мерзость. Пожалуйста, смотрите внимательно при покупках в «НАШем». Всем добра и качественных продуктов», - предупредила Оксана Политико.
«У них так ещё разливное кислое пиво продают. На этикетке только название пишут, а никаких дат нету. Может, оно там два месяца стоит», - сообщил Дмитрий Дадон.
«Да, кстати, чек я не сохранила, к сожалению, а на наклейке - этикетке нет никаких реквизитов магазина. Как умно! Пойди докажи, что это в нашем куплено», - поделилась Оксана Политико.
«Странно, что этот клоповник до сих пор не закрыли, или хотя бы не попытались, по-моему, там нарушены все нормы, которые только можно», - заметил Павел Выборный.
Напомним, снеки с живым сюрпризом продавались в одном из брянских магазинов.
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