Фисташки с живым сюрпризом купила жительница Стародуба

Огромное количество насекомых увидела женщина, открыв упаковку фисташек, купленных в магазине города Стародуб.

Фотографии с чудо-продуктом жительница опубликовала в сети. На снимке видно, что в пластиковом контейнере с орехами большая масса насекомых с крыльями. Женщина попросила других покупателей быть осторожнее при покупке орехов.

«Купила фисташки в магазине «Наш». Оказалось, этот контейнер с орешками - дом семейства каких-то крылатых жуков. Такая мерзость. Пожалуйста, смотрите внимательно при покупках в «НАШем». Всем добра и качественных продуктов», - предупредила Оксана Политико.

«У них так ещё разливное кислое пиво продают. На этикетке только название пишут, а никаких дат нету. Может, оно там два месяца стоит», - сообщил Дмитрий Дадон.

«Да, кстати, чек я не сохранила, к сожалению, а на наклейке - этикетке нет никаких реквизитов магазина. Как умно! Пойди докажи, что это в нашем куплено», - поделилась Оксана Политико.

«Странно, что этот клоповник до сих пор не закрыли, или хотя бы не попытались, по-моему, там нарушены все нормы, которые только можно», - заметил Павел Выборный.

Напомним, снеки с живым сюрпризом продавались в одном из брянских магазинов.



