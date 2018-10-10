Мужчина с волком на плече удивил жителей Брянска

На одной из улиц Брянска местные жители заметили мужчину с чучелом волка, фотография уже опубликована в соцсети.

Брянцы не просто удивились о того, что увидели, они активно обсудили этого незнакомца в одной из групп.

«Что это?», - спросил Иван Самарин.

«Видимо, чучело мужик сделал», - прокомментировал Вячеслав Никитин.

«Круче только, когда в песцах и норках приезжают в зоопарк с детьми на зверей смотреть. Диалектика», - заметил Александр Ляпичев.

«Самое кровожадное животное на планете носит на спине труп своей жертвы», - подчеркнула Ольга Севастьянова.

Один пользователь назвал человека с чучелом животного догхантером.

«Защитники!!! Это же догхантер!», - заметил Сергей Ефименко.