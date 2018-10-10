Директора Новозыбковского водоканала оштрафовали

Сотрудники Новозыбковского горводоканала обратились к межрайонному прокурору в связи с тем, что на предприятии нарушается закон об охране труда.

Как выяснилось, четырех машинистов насосных установок с января 2017 года не обеспечивали спецодеждой, а слесаря аварийно-восстановительных работ - с августа 2015-го.

Помимо этого, работники не получали ежемесячную компенсационную выплату в размере, эквивалентном стоимости молока.

Директора водоканала привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда» и оштрафовали на 5 тыс рублей.