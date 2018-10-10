В ближайшее время ливневку на Московском проспекте в Брянске приведут в порядок
Работы на ливневке, расположенной на Московском проспекте в Брянске, находятся на завершающей стадии, об этом стало известно 15 октября в областном Правительстве во время еженедельной планерки под руководством губернатора области Александра Богомаза.
Кроме этого, чиновники сообщили, что в 2018 году предусмотрен ремонт 10 объектов, из которых полностью работы уже выполнены на восьми. Речь идет об улицах Никитина, Объездной дороге Брянск 1 — Брянск 2, дороге от Октябрьского моста до улицы Комарова, улице 2-я Почепская (от д.37 до Центрального кладбища), улице Флотская до Литейной (развязка в районе ул. Флотской), улице Федюнинского, проспекте Московском (дорога).
Работы по реконструкции автодороги по улицам Бежицкой и Объездной, заверили специалисты-подрядчики, планируется завершить до 30 ноября, асфальтирование — до 20 октября.
Завершено возведение автодороги по улице Романа Брянского (участок между ул. Авиационной и ул. Брянского Фронта, 2 этап).
Текущий ремонт также выполнялся. На 119% от плана нанесли дорожную разметку. Установили 683 дорожных знака, 12 светофоров.
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