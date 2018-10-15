Тротуары восстанавливают на Московском проспекте в Брянске

Строители занялись восстановлением тротуаров в Фокинском районе на Московском проспекте, разрушенных во время прокладки ливневой канализации.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, фирме «СпектрБрянскСтрой» нужно будет заасфальтировать тротуары и второстепенную дорогу, проходящую вдоль проспекта, протяжённостью около трех километров.

По словам специалистов, этот муниципальный контракт по благоустройству Московского проспекта включает три участка работы. Первый — от завода «Литий» до разворотного кольца на мясокомбинате, где сейчас ставят бортовой камень, кладут подстилающий песчаный слой, щебёночное основание. Уже заасфальтировали часть тротуара и дороги-дублёра длиною 500 м, примерно такой же объём работ подрядчик выполнит в течение недели.

Второй участок — от путепровода до пересечения с улицей Шолохова, где проводят капитальный ремонт остановки «Брянск–II» с расширением одной полосы для заезда общественного транспорта. Специалисты говорят, что это даст возможность ликвидировать дорожные заторы на подъезде и съезде с путепровода.

На нечётной стороне магистрали почти завершили укладку плитки, установили опоры под освещение. Рабочие переходят на противоположную сторону, чтобы расширить проезжую часть. Модернизируют светофорный объект на пересечении проспекта Московского и улицы Шолохова.

После этого подрядчик перейдёт на третий участок, где проложит тротуары вдоль Московского проспекта от улицы Дзержинского до Транспортной, а также приведет в порядок территорию в районе парка железнодорожников.

Уже заасфальтировано более 3 100 квадратных метров дороги-дублёра и 1 500 квадратных метров тротуаров, уложили около 700 квадратных метров тротуарной плитки. Общий объем исполнения муниципального контракта по данному объекту составил 30%.