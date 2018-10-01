Наказан глава администрации Мглинского района

Жительница Мглинского района обратилась к прокурору, чтобы тот провел проверку соблюдения закона в плане организации водоотведения.

Выяснилось, что в администрации района, несмотря на многократные обращения гражданки, не приняли мер по водоотведению по улице Буденного во Мглине.

«По закону «О водоснабжении и водоотведении», один из общих принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения - приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению», - объяснили в прокуратуре.

На главу администрации составили представление и потребовали устранить нарушения.

Фактическое устранение нарушений контролирует прокуратура района.