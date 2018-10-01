Зафиксированы нарушения в управляющих конторах Брянского района с начала отопительного сезона

На горячую линию прокуратуры Брянского района с начала отопительного сезона обратились 14 человек, все они сообщили о нарушениях, которые допустили управляющие компании.

Из них 9 обращений направили по территориальности для проведения проверки прокурорам Советского, Фокинского и Бежицкого районов Брянска.

По остальным обращениям прокуратура района организовала проверки.

Напомним, горячая линия в прокуратуре Брянского района работала с 8 по 10 октября 2018 года.