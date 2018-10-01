Следы иных цивилизаций обнаружены в брянском лесу

Необыкновенной красоты природу под Брянском снял местный фотограф Игорь Шпиленок и опубликовал в своем блоге.

На снимках удивительной формы болота и исходящие от них ручейки – все это блогер назвал следами иных цивилизаций.

Фотографии автор сделал с помощью беспилотника. Объяснил, раньше думал, что Брянщина известна только партизанами и картошкой.

«Пролетая на беспилотнике над заповедником «Брянский лес», буквально в двух километрах от своего дома, у меня от увиденного чуть не вывалился из рук пульт управления. Еще со школьной скамьи я знал, что самые крутые тайны и чудеса обычно прячутся в трех шагах от родного порога, но чтобы такие! Первой мыслью посетило, что это геоглифы, как на плато Наска в Перу. Вот это открытие!», - прокомментировал Шпиленок.