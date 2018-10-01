В Брянской области задержаны 22 преступника за две недели

Операцию «Розыск» провели правоохранители Брянской области в октябре 2018 года.

Благодаря этому мероприятию полиция задержала 21 преступника, среди них 10 человек были в федеральном розыске и четыре в межгосударственном.

Также установили 22 лиц, которые пропали без вести. Один из них несовершеннолетний был возвращен домой.

«Стабильно высокие результаты в розыскной работе показали сотрудники отделов полиции №1 и №3 по Брянску, а также межмуниципальные отделы МВД России «Брянский» и «Дятьковский»», - сообщили в УМВД области.