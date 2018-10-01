«Ловушку» для детей обнаружили на Молодежной в Брянске
В одной из соцсетей жительница Брянска пожаловалась на «ловушку» для детей на улице Молодежной в областном центре.
Речь идет об открытом канализационном люке напротив детской больницы. Соответствующее фото опубликовала очевидец Дарья Кузнецова. По словам девушки, такая ситуация продолжается уже неделю. В «ловушку» запросто может угодить ребенок, ее практически не видно, поскольку все засыпано листвой.
«Ну правильно, зачем его заделывать? Потом, не дай бог, детей доставать будут, тогда и задумаются», - прокомментировала Ирина Молоковичева.
Дабы открытый люк был виднее, в него положили ветку.
«Ну палка же лежит, не пойму в чем претензия!», - с иронией прокомментировал Захар Миронов.
«А смысл ремонтировать, если скоро снегом итак засыпет», - сообщил Кирилл Ивкин.
«Мы прогуливались с мужем и ребёнком вечером, в 19:40!И еле увидели его, вокруг листва, темень, вот и, славу богу, что пронесло», - сообщила Марина Чиркова.
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