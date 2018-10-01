В Брянске закроют железнодорожный переезд по Уральской

Железнодорожный переезд на нулевом километре ПК 1 по улице Уральской с 27 по 28 октября 2018 года будет закрыт для движения автомобилей.

Как сообщили в «Брянск-Льговской» дистанции пути, движение транспорта будет осуществляться через Московский проспект по улице Белобережской.

«Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда», - посоветовали сотрудники железной дороги.