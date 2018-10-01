В Брянске закроют железнодорожный переезд по Уральской
Железнодорожный переезд на нулевом километре ПК 1 по улице Уральской с 27 по 28 октября 2018 года будет закрыт для движения автомобилей.
Как сообщили в «Брянск-Льговской» дистанции пути, движение транспорта будет осуществляться через Московский проспект по улице Белобережской.
«Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда», - посоветовали сотрудники железной дороги.
Новости регионов
МЖД призывает автомобилистов пересекать пути по правилам: количество столкновений машин с поездами увеличилось более чем в полтора раза
Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России
С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.
«Ростелеком» начинает подготовку к использованию технологий квантовых коммуникаций на своей сети, что позволит оказывать клиентам услуги с максимальным уровнем кибербезопасности. Об этом вчера на сессии «Квантовый скачок» форума «Открытые инновации» сообщил вице-президент компании по стратегическим инициативам Борис Глазков. Сессия организована при поддержке АНО «Цифровая экономика» и Сколковского института науки и технологий.
В Брянском регионе Московской железной сохраняется положительная динамика снижения количества несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта. В январе – сентябре 2018 года к аналогичному периоду прошлого года в Брянской области зафиксировано уменьшение происшествий на 36% - с 19 до 12, включая сокращение смертельных случаев – с 7 до 6.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги организованного предприятием регионального этапа конкурса плакатов и сатирических рисунков (карикатур) «Энерговор! К ответу!». Конкурс проходил с 1 июня по 30 сентября 2018 года, к участию в нем были приглашены профессиональные художники, любители и школьники. Им было предложено представить на суд жюри сатирические изображения в номинациях «Плакат» и «Сатирический рисунок (карикатура)», акцентирующие внимание на недопустимости фактов хищения электроэнергии. В конкурсе приняли участие жители из большинства районов Брянской области и областного центра.
Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.